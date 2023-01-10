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40 минут назад

Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности стали известны Financial Times.

Раскрыты подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание, российский лидер накануне СВО заявил своему китайскому коллеге, что Россия будет готова незамедлительно отреагировать на агрессию Украины. По данным газеты, слова Путина в преддверии операции в дальнейшем обернулись для него недоверием со стороны китайского правительства.

Автор материала подчеркивает, что в правящих кругах Китая также допускают сценарий того, что Россия выйдет из украинского конфликта «второстепенной державой с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене».

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США опасаются сближения Москвы и Пекина, однако подобное беспокойство является абсурдным, а заявления американских политиков не соответствуют действительности.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.

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