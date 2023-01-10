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1 час назад

В Кремле анонсировали закрытые совещания с Путиным

Алиса Селезнёва

Сегодня президент России Владимир Путин проведет ряд внутренних совещаний в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле анонсировали закрытые совещания с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня у Владимира Путина «обычный, рутинный рабочий день».

Ранее президент России поручил обновить нормативы обеспеченности армии материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, интенсивностью использования и износом. Путин подчеркивал, что в России нет ограничений по финансированию Вооруженных сил, и страна дает армии «все, что просят».

Напомним, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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