В Кремле анонсировали закрытые совещания с Путиным

Сегодня президент России Владимир Путин проведет ряд внутренних совещаний в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер», - пояснил официальный представитель Кремля.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня у Владимира Путина «обычный, рутинный рабочий день».
Ранее президент России поручил обновить нормативы обеспеченности армии материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, интенсивностью использования и износом. Путин подчеркивал, что в России нет ограничений по финансированию Вооруженных сил, и страна дает армии «все, что просят».
Напомним, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».