В Кремле анонсировали закрытые совещания с Путиным

Сегодня президент России Владимир Путин проведет ряд внутренних совещаний в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня у Владимира Путина «обычный, рутинный рабочий день».

Ранее президент России поручил обновить нормативы обеспеченности армии материальными средствами в соответствии с реальными потребностями, интенсивностью использования и износом. Путин подчеркивал, что в России нет ограничений по финансированию Вооруженных сил, и страна дает армии «все, что просят».