Песков: США и НАТО косвенно участвуют в украинском конфликте

Соединенные Штаты их союзники по НАТО косвенно являются участниками украинского кризиса. Они не перестают поставлять Киеву оружие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

По его словам, Брюссель, и Вашингтон регулярно и старательно подчеркивают, что не собираются становиться стороной конфликта. Хотя, опосредованно НАТО является его участником, накачивая Украину, в том числе, технологиями и разведывательной информацией.