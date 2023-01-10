Песков: США и НАТО косвенно участвуют в украинском конфликте

Соединенные Штаты их союзники по НАТО косвенно являются участниками украинского кризиса. Они не перестают поставлять Киеву оружие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Брюссель, и Вашингтон регулярно и старательно подчеркивают, что не собираются становиться стороной конфликта. Хотя, опосредованно НАТО является его участником, накачивая Украину, в том числе, технологиями и разведывательной информацией.
«Здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет ряд закрытых внутренних совещаний во вторник, 10 января.