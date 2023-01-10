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1 час назад

Песков: США и НАТО косвенно участвуют в украинском конфликте

Свободная пресса

Соединенные Штаты их союзники по НАТО косвенно являются участниками украинского кризиса. Они не перестают поставлять Киеву оружие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: США и НАТО косвенно участвуют в украинском конфликте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Брюссель, и Вашингтон регулярно и старательно подчеркивают, что не собираются становиться стороной конфликта. Хотя, опосредованно НАТО является его участником, накачивая Украину, в том числе, технологиями и разведывательной информацией.

«Здесь очевидна их вовлеченность в этот конфликт», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет ряд закрытых внутренних совещаний во вторник, 10 января.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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