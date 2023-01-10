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22 минуты назад

Песков оценил достижение целей рождественского перемирия

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают непонятной и циничной реакцию на рождественское прекращение огня со стороны Киева и некоторых стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о повторении подобных инициатив в будущем, представитель Кремля отметил, что все зависит от позиции президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь добавил, что прекращение огня преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли посетить церковь и помолиться.

«Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели», — добавил Песков.

Напомним, что Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг российское предложение и назвал его «прикрытием» для усиления позиций российских военных.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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