Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают непонятной и циничной реакцию на рождественское прекращение огня со стороны Киева и некоторых стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о повторении подобных инициатив в будущем, представитель Кремля отметил, что все зависит от позиции президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь добавил, что прекращение огня преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли посетить церковь и помолиться.

«Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели», — добавил Песков.