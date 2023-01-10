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58 минут назад

В Кремле ответили на слухи о переговорах Медведева с Нуланд в Турции

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о тайных переговорах замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева с представителями США в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал "переговоры" Медведева с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 января NEWS.ru сообщило, что Медведев прибыл в Турцию для проведения «конфиденциальных переговоров» с турецкими коллегами и замглавы Госдепартамента США Викторией Нуланд.

В статье отмечалось, что на переговорах также будет присутствовать экс-глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер. Однако Волкер скончался в конце 2019 года.

Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»

Комментируя слухи о переговорах Медведева, Песков заявил, что не подтверждает эту информацию.

«Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации», - сказал он, призвав относиться к этому «творчески и философски».

Политика,Пол Волкер,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,ФРС,Госдеп США,
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