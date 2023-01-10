Песков прокомментировал "переговоры" Медведева с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о тайных переговорах замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева с представителями США в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

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10 января NEWS.ru сообщило, что Медведев прибыл в Турцию для проведения «конфиденциальных переговоров» с турецкими коллегами и замглавы Госдепартамента США Викторией Нуланд.

В статье отмечалось, что на переговорах также будет присутствовать экс-глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер. Однако Волкер скончался в конце 2019 года.

Комментируя слухи о переговорах Медведева, Песков заявил, что не подтверждает эту информацию.