Песков прокомментировал "переговоры" Медведева с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о тайных переговорах замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева с представителями США в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
10 января NEWS.ru сообщило, что Медведев прибыл в Турцию для проведения «конфиденциальных переговоров» с турецкими коллегами и замглавы Госдепартамента США Викторией Нуланд.
В статье отмечалось, что на переговорах также будет присутствовать экс-глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер. Однако Волкер скончался в конце 2019 года.
Комментируя слухи о переговорах Медведева, Песков заявил, что не подтверждает эту информацию.
«Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации», - сказал он, призвав относиться к этому «творчески и философски».