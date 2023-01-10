Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов

Решений о переносе выборов глав регионов России не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он также добавил, что в графике Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций. При этом напомнил Песков, такие мероприятия проходят регулярно.