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1 час назад

Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов

Lenta.ruиещё 2

Решений о переносе выборов глав регионов России не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит «Интерфакс».

Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

«Никаких решений о возможности переноса губернаторских выборов осенью 2023 года не принималось», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что в графике Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций. При этом напомнил Песков, такие мероприятия проходят регулярно.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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