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58 минут назад

Хинштейн сообщил о первом открытом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ

BFM.RUиещё 10

Его завели в России в отношении книжного издательства «Попкорн букс»

В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о первом административном деле, возбужденном в России по новой статье о пропаганде ЛГБТ, по нему проходит издательство «Попкорн букс», передает «Интерфакс».

Депутат отметил, что дело открыли после его запроса и привел ответ МВД. В документе отмечается, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), добавил Хинштейн.

По его словам, «после вступления в декабре в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды (издательство) «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Политика,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Госдума,
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