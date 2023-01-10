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1 час назад

Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данные о возможных переговорах зампреда Совбеза Дмитрия Медведева с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и специальным представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером фейком, не став подтверждать возможность подобной встречи. Об этом сообщает РИА Новости

Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, не могу [подтвердить]. Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — заявил Песков журналистам.

Политика,Курт Волкер,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Госдеп США,
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