Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами

«Нет, не могу [подтвердить]. Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — заявил Песков журналистам.