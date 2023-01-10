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1 час назад

Депутат ГД предложила лишать артистов званий указом президента

Москва24

На федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов указом президента их званий. Так депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на ситуацию с украинским лозунгом, который на своем концерте произнес артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом).

Депутат ГД предложила лишать артистов званий указом президента
Фото:  Агентство "Москва" Агентство "Москва"

"Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий. – Прим. ред.). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет", – цитирует Драпеко РИА Новости.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае.

Во время своего выступления шоумен заявил, что его попросили быть нейтральным, однако он не может этого сделать.

Политика,Елена Драпеко,Максим Галкин,Госдума,
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