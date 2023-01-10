В Кремле оценили количество фейков в Telegram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил количество фейков в популярном мессенджере Telegram. Он заявил, что на платформе ложной информации стало больше правды, передает РИА Новости .

«К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — высказался Песков.

Пресс-секретарь президента таким образом опроверг распространенные в Telegram сообщения о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с представителями США с целью активизации переговорного процесса по Украине.