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1 час назад

Слуцкий отреагировал на попытки Запада открыть "второй фронт" против России

Газета.Ru

Попытки Запада открыть против Российской Федерации "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий отреагировал на попытки Запада открыть "второй фронт" против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слуцкий подчеркнул, что некоторые страны продолжают давить на Тбилиси, "чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру".

"Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными", — цитирует политика Общественная служба новостей.

Депутат считает, что власти Грузии извлекли уроки из событий вокруг Южной Осетии и Абхазии.

Политика,Госдума,
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