Слуцкий отреагировал на попытки Запада открыть "второй фронт" против России

Попытки Запада открыть против Российской Федерации "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Слуцкий подчеркнул, что некоторые страны продолжают давить на Тбилиси, "чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру".
"Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными", — цитирует политика Общественная служба новостей.
Депутат считает, что власти Грузии извлекли уроки из событий вокруг Южной Осетии и Абхазии.