Посол РФ в Бразилии дал совет живущим в стране россиянам

"Я обращаюсь ко всем россиянам, проживающим и работающим в Бразилии, особенно в крупных городах и в столице, с призывом быть максимально взвешенными и осторожными, не посещать места массового скопления людей и стараться дистанцироваться от политических проявлений, которые, к сожалению, все еще фиксируются в крупных городах", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".