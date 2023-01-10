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20 минут назад

Посол РФ в Бразилии призвал россиян избегать мест массового скопления в крупных городах

ТАССиещё 2

Чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий рекомендовал соотечественникам, проживающим и работающим в крупных городах страны, избегать мест массового скопления людей и дистанцироваться от политических событий.

Посол РФ в Бразилии дал совет живущим в стране россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я обращаюсь ко всем россиянам, проживающим и работающим в Бразилии, особенно в крупных городах и в столице, с призывом быть максимально взвешенными и осторожными, не посещать места массового скопления людей и стараться дистанцироваться от политических проявлений, которые, к сожалению, все еще фиксируются в крупных городах", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Лабецкий отметил, что правительству нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы придется приложить множество усилий "для консолидации бразильского общества, для создания условий, при которых оппозиционные силы откажутся от проявлений насильственных".

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Сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, не признающие результатов октябрьских президентских выборов, 8 января устроили столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Согласно предварительным данным, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек. Для их разгона силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, задержаны более 400 человек.

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