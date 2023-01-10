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26 минут назад

Депутат ГД Шеремет: стремление украинской власти ускорить вступление в ЕС - агония

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз - агония. Накануне депутат Верховной рады Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну.

В Госдуме назвали агонией планы Украины вступить в Евросоюз
Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

"Режим [президента Украины Владимира] Зеленского трещит по швам на всех фронтах попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима", - сказал Шеремет.

Он полагает, что отсутствие в достаточных объемах запрашиваемой западной помощи и уважения населения не позволят Зеленскому сохранить власть. В конце декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что власти страны сделали все шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии в рамках процесса по евроинтеграции.

Политика,Ольга Стефанишина,Михаил Шеремет,Верховная Рада,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
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