Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз - агония. Накануне депутат Верховной рады Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну.

"Режим [президента Украины Владимира] Зеленского трещит по швам на всех фронтах попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима", - сказал Шеремет.

Он полагает, что отсутствие в достаточных объемах запрашиваемой западной помощи и уважения населения не позволят Зеленскому сохранить власть. В конце декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что власти страны сделали все шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии в рамках процесса по евроинтеграции.