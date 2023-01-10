В МИД России заявили о «политическом заказе» США Японии

Япония погружена в работу с санкциями против России, однако реальная жизнь заставляет Токио поступаться «принципами» и сотрудничать с Москвой в необходимых сферах, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко.
По его словам, японские власти выполняют «политический заказ» Соединенных Штатов, принимая ограничения против России.
«Реальная жизнь заставляет японцев поступаться своими оторванными от национальных интересов "принципами" применительно к тем сферам, где без сотрудничества с Россией им не обойтись», — отметил дипломат.
Подчеркивается, что власти Японии рекомендовали местным компаниям, которые являются акционерами «Сахалина-1» и «Сахалина-2», сохранить в них участие под предлогом обеспечения энергобезопасности государства.
Руденко считает, что динамично развивающиеся отношения России с Азией служат главным политическим и экономическим кошмаром для западных стран в рамках его стратегической антироссийской линии. Но помешать дальнейшему развитию этих связей Вашингтон и его союзники не в состоянии по причине того, что большинство стран региона не желает следовать навязываемым Западом правилам игры, и настроено на работу в «нетоксичном пространстве международной кооперации».
По словам дипломата, западные политики и дипломаты ездят по региону, уговаривают закрывать программы сотрудничества с Россией, а в это время страны Ближнего Востока и Южной Азии выстраиваются в очередь, чтобы «записаться» в ШОС.