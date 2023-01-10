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12 минут назад

В МИД России заявили о «политическом заказе» США Японии

Елена Прошина

Япония погружена в работу с санкциями против России, однако реальная жизнь заставляет Токио поступаться «принципами» и сотрудничать с Москвой в необходимых сферах, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко.

В МИД России заявили о «политическом заказе» США Японии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, японские власти выполняют «политический заказ» Соединенных Штатов, принимая ограничения против России.

«Реальная жизнь заставляет японцев поступаться своими оторванными от национальных интересов "принципами" применительно к тем сферам, где без сотрудничества с Россией им не обойтись», — отметил дипломат.

Подчеркивается, что власти Японии рекомендовали местным компаниям, которые являются акционерами «Сахалина-1» и «Сахалина-2», сохранить в них участие под предлогом обеспечения энергобезопасности государства.

Руденко считает, что динамично развивающиеся отношения России с Азией служат главным политическим и экономическим кошмаром для западных стран в рамках его стратегической антироссийской линии. Но помешать дальнейшему развитию этих связей Вашингтон и его союзники не в состоянии по причине того, что большинство стран региона не желает следовать навязываемым Западом правилам игры, и настроено на работу в «нетоксичном пространстве международной кооперации».

По словам дипломата, западные политики и дипломаты ездят по региону, уговаривают закрывать программы сотрудничества с Россией, а в это время страны Ближнего Востока и Южной Азии выстраиваются в очередь, чтобы «записаться» в ШОС.

Политика,Андрей Руденко,МИД России,ШОС,
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