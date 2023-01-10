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24 минуты назад

Посольство России объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции

Елена Прошина

Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы (СЕ), заявила в Twitter Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.

Посольство РФ объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что Москва была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией из-за незаконных действий Совета Европы. Отмечается, что Россия не склонна участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены.

Также РФ может денонсировать и некоторые другие соглашения.

Ранее российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о выходе страны из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке говорилось, что Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство страны в Группе государств против коррупции, которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия продолжит борьбу с коррупцией и сотрудничество с другими государствами в этой сфере, а выход из конвенции никак «не подрывает борьбу с этим злом».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Европы,Госдума,
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