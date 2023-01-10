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59 минут назад

В МИД России назвали цель «фарса вокруг Венесуэлы»

Lenta.ruиещё 3

МИД России назвал целью «фарса вокруг Венесуэлы» контроль над государственными финансами страны, находящимися в зарубежной юрисдикции. Отмечается, что радикальная оппозиция при поддержке западных спонсоров пытается сохранить доступ к рычагам управления. Заявление приводится на сайте ведомства.

В МИД России назвали цель «фарса вокруг Венесуэлы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в МИД назвали правильным решение об упразднении временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо, указав на отсутствие законных оснований на осуществление деятельности у параллельных властных структур. В ведомстве добавили, что двоевластие в Венесуэле продолжается.

«Очевидно, что задачи кураторов несостоявшейся в Венесуэле "цветной революции" остаются прежними... Не скрывается конечная цель этого фарса — удержать контроль над венесуэльскими государственными финансовыми средствами, находящимися в зарубежной юрисдикции», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В МИД добавили, что будут задействованы любые схемы, позволяющие удержать американское дочернее предприятие нефтяного государственного концерна «ПДВСА» — «Ситго» и золота в Банке Англии.

Ранее оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране. В ходе повторного слушания решение поддержали 72 члена собрания из 104, еще 29 выступили против.

Политика,Хуан Гуайдо,МИД России,
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