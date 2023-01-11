Российский депутат извинился за видеопривет из Мексики

Фото: страница Максима Васильева во «ВКонтакте» страница Максима Васильева во «ВКонтакте»

Васильев согласился с большей частью обрушившихся гневных комментариев в свой адрес. Вместе с тем он указал, что его поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный.

Васильев подчеркнул, что это был «шуточный ролик для личного архива». Кроме того, курский депутат объявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы с целью разобраться, каким образом видео попало в сеть.

До этого Васильев пообещал лично пообщаться с Турчаком и Старовойтом из-за провокационного ролика.

7 января Турчак посоветовал депутату Курской облдумы сложить полномочия после видеопривета из Мексики. Пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко», обратил внимание он.

Губернатор Курской области отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Курский глава напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».