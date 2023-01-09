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21 минуту назад

Небензя отреагировал на идею Киева организовать трибунал против России

Илья Родин

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал идею украинских чиновников организовать трибунал против России. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя отреагировал на идею Киева организовать трибунал против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты обратились к дипломату с просьбой прокомментировать инициативы представителей Украины по организации трибунала против России.

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«Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», - заметил постпред.

Ранее Небензя сообщил, что идея Еврокомиссии по созданию трибунала по Украине фактически является попыткой легитимизировать конфискацию российских активов.

Политика,Василий Небензя,Еврокомиссия,ООН,
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