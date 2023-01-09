Небензя отреагировал на идею Киева организовать трибунал против России

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал идею украинских чиновников организовать трибунал против России. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что журналисты обратились к дипломату с просьбой прокомментировать инициативы представителей Украины по организации трибунала против России.
«Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», - заметил постпред.
Ранее Небензя сообщил, что идея Еврокомиссии по созданию трибунала по Украине фактически является попыткой легитимизировать конфискацию российских активов.