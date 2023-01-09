Небензя отреагировал на идею Киева организовать трибунал против России

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал идею украинских чиновников организовать трибунал против России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что журналисты обратились к дипломату с просьбой прокомментировать инициативы представителей Украины по организации трибунала против России.

«Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», - заметил постпред.