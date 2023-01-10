Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие

Реакция западных стран и Киева на рождественское перемирие, объявленное Россией на Украине, является циничной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить на Украине по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени режим прекращения огня. Подобное решение было принято после просьбы патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить перемирие, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество.