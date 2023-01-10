Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие

Реакция западных стран и Киева на рождественское перемирие, объявленное Россией на Украине , является циничной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , его цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить на Украине по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени режим прекращения огня. Подобное решение было принято после просьбы патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить перемирие, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество.