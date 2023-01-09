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39 минут назад

Китайские журналисты раскрыли прозвище Лаврова в дипломатических кругах

Елена Прошина

Журналисты из Китая рассказали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился в дипломатических кругах прозвища «Мистер-Скажи-Нет». Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Журналисты раскрыли прозвище Лаврова в дипломатических кругах
Фото: риа новостириа новости

Отмечается, что такой псевдоним Лавров получил из-за своего жёсткого характера и резких формулировок.

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«Когда иностранные журналисты задают ему провокационные вопросы, он всегда отвечает жесткой позицией и резкими формулировками», – сообщает источник.

По словам китайских журналистов, такой стиль работы Лаврова приносит свои результаты и определённую популярность в дипломатических кругах.

«Никто не смеет небрежно относиться к любой инициативе, которую он выдвигает от имени России», – добавили в Sohu.

Ранее Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением на должность.

Политика,Сергей Лавров,
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