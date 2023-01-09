Журналисты раскрыли прозвище Лаврова в дипломатических кругах

Журналисты из Китая рассказали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился в дипломатических кругах прозвища «Мистер-Скажи-Нет». Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

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Отмечается, что такой псевдоним Лавров получил из-за своего жёсткого характера и резких формулировок.

«Когда иностранные журналисты задают ему провокационные вопросы, он всегда отвечает жесткой позицией и резкими формулировками», – сообщает источник.

По словам китайских журналистов, такой стиль работы Лаврова приносит свои результаты и определённую популярность в дипломатических кругах.

«Никто не смеет небрежно относиться к любой инициативе, которую он выдвигает от имени России», – добавили в Sohu.