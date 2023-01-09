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27 минут назад

Москалькова может встретиться с украинским коллегой

Илья Родин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что планирует встретиться на международном форуме в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом пишет ТАСС.

Москалькова может встретиться с украинским коллегой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я подтверждаю, что планирую такую встречу», - пояснила Москалькова.

Она уточнила, что в период с 12 по 14 января в Турции пройдет «большой форум, организуемый турецким омбудсменом».

Москалькова подчеркнула, что обговорила с Лубинцом возможность встречи и приблизительную повестку.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудили несколько правозащитных тем в режиме конференц-связи.

Политика,Общество,Татьяна Москалькова,Верховная Рада,
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