Москалькова может встретиться с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что планирует встретиться на международном форуме в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом пишет ТАСС.
«Я подтверждаю, что планирую такую встречу», - пояснила Москалькова.
Она уточнила, что в период с 12 по 14 января в Турции пройдет «большой форум, организуемый турецким омбудсменом».
Москалькова подчеркнула, что обговорила с Лубинцом возможность встречи и приблизительную повестку.
Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудили несколько правозащитных тем в режиме конференц-связи.