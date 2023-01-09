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57 минут назад

В МИД России отреагировали на беспорядки в Бразилии

Алиса Селезнёва

Россия исходит из недопустимости нарушения конституционного строя в Бразилии и решительно осуждает действия оппозиции, приведшие к погромам в столице страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В МИД заявили о недопустимости нарушения конституционного строя в Бразилии
Фото: ТАССТАСС

8 января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания в столице страны. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Сторонники экс-главы государства устроили погромы, соорудили баррикады в захваченных зданиях и нападали на полицейских, закидывая их камнями. Действующий президент страны объявил в столице режим чрезвычайной ситуации до 31 января.

Москва «решительно осуждает действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые устроили погромы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января с.г. Президенту Бразилии Л.Луле», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ выразили уверенность, что президенту Бразилии удастся преодолеть кризис, «опираясь на демократические устои государства».

«Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, «Группы двадцати», в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении.

Политика,Мария Захарова,МИД России,БРИКС,Совбез ООН,
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