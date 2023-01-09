В МИД заявили о недопустимости нарушения конституционного строя в Бразилии

Россия исходит из недопустимости нарушения конституционного строя в Бразилии и решительно осуждает действия оппозиции, приведшие к погромам в столице страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

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8 января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания в столице страны. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Сторонники экс-главы государства устроили погромы, соорудили баррикады в захваченных зданиях и нападали на полицейских, закидывая их камнями. Действующий президент страны объявил в столице режим чрезвычайной ситуации до 31 января.

Москва «решительно осуждает действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые устроили погромы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января с.г. Президенту Бразилии Л.Луле», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ выразили уверенность, что президенту Бразилии удастся преодолеть кризис, «опираясь на демократические устои государства».