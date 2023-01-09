Россия исходит из недопустимости попыток нарушения конституционного строя в Бразилии и уверена, что президенту Луле да Силве удастся преодолеть последствия произошедших беспорядков. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января президенту Бразилии Л. Луле (полное имя - Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ТАСС). Уверены, что благодаря его авторитету, подтвержденному по итогам народного волеизъявления, и опыту государственного управления удастся, опираясь на демократические устои государства, преодолеть последствия произошедшего", - отметила дипломат.
Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает "действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции", которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти.
"Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, Группы двадцати, в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН", - добавила Захарова.