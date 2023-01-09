Россия исходит из недопустимости попыток нарушения конституционного строя в Бразилии и уверена, что президенту Луле да Силве удастся преодолеть последствия произошедших беспорядков. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.