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1 час назад

Лавров пригласил нового министра иностранных дел Китая Гана посетить Россию

Газета.Ruиещё 4

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора поздравил нового главу МИД КНР Цинь Гана с недавним назначением и пригласил посетить Россию «в удобное время». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров пригласил нового министра иностранных дел Китая Гана посетить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский Министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту», — указали в пресс-службе, добавляя, что Лавров также «пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время».

Помимо этого, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней, глобальной и региональной повестки дня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее увидел угрозу для стран Запада в сотрудничестве Китая и России. По его словам, отказ Пекина обсуждать спецоперацию России на Украине стал главным свидетельство начала сотрудничества двух стран. Глава альянса добавил, что между Китаем и Россией расширяется экономическое сотрудничество, а также КНР не осудила СВО.

Политика,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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