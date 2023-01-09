Лавров пригласил нового министра иностранных дел Китая Гана посетить Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора поздравил нового главу МИД КНР Цинь Гана с недавним назначением и пригласил посетить Россию «в удобное время». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ .

«Российский Министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту», — указали в пресс-службе, добавляя, что Лавров также «пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее увидел угрозу для стран Запада в сотрудничестве Китая и России. По его словам, отказ Пекина обсуждать спецоперацию России на Украине стал главным свидетельство начала сотрудничества двух стран. Глава альянса добавил, что между Китаем и Россией расширяется экономическое сотрудничество, а также КНР не осудила СВО.