Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами. Констатировано единство подходов Москвы и Пекина к фундаментальным проблемам мирового развития", - указали в министерстве.