Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил нового главу МИД КНР Цинь Гана с назначением и пригласил посетить РФ в удобное время. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"Российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту", - отметили в дипведомстве.
"Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - подчеркнули на МИД РФ.
Сергей Лавров и Цинь Ган отметили неприятие политики США по провоцированию конфронтации с Китаем и России.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами. Констатировано единство подходов Москвы и Пекина к фундаментальным проблемам мирового развития", - указали в министерстве.