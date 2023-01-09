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22 минуты назад

Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил нового главу МИД КНР Цинь Гана с назначением и пригласил посетить РФ в удобное время. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту", - отметили в дипведомстве.

"Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - подчеркнули на МИД РФ.

Сергей Лавров и Цинь Ган отметили неприятие политики США по провоцированию конфронтации с Китаем и России.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами. Констатировано единство подходов Москвы и Пекина к фундаментальным проблемам мирового развития", - указали в министерстве.

Политика,МИД России,
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