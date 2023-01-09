Путин провел встречу с главой Минпросвещения Кравцовым

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым выслушал его доклады о реализации министерством основных профильных программ, в том числе капремонта школ.
Отдельное внимание Кравцов уделил ремонту школы имени Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад и переоборудованной по современным стандартам.
"[Сейчас она выглядит] совсем по-другому", - прокомментировал Путин.
Также министр просвещения доложил президенту о поддержке сельских школ, развитии среднего профессионального образования, помощи педагогическим вузам, работе в новых регионах РФ. На встрече Кравцов подарил Путину книгу - сборник стихотворений, рисунков и сочинений ребят - участников конкурса "Что значит быть с Россией?". Глава государства поблагодарил в ответ.