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31 минуту назад

Путин провел встречу с главой Минпросвещения Кравцовым

ТАСС

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым выслушал его доклады о реализации министерством основных профильных программ, в том числе капремонта школ.

Путин провел встречу с главой Минпросвещения Кравцовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отдельное внимание Кравцов уделил ремонту школы имени Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад и переоборудованной по современным стандартам.

"[Сейчас она выглядит] совсем по-другому", - прокомментировал Путин.

Также министр просвещения доложил президенту о поддержке сельских школ, развитии среднего профессионального образования, помощи педагогическим вузам, работе в новых регионах РФ. На встрече Кравцов подарил Путину книгу - сборник стихотворений, рисунков и сочинений ребят - участников конкурса "Что значит быть с Россией?". Глава государства поблагодарил в ответ.

Политика,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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