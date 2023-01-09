Путин провел встречу с главой Минпросвещения Кравцовым

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым выслушал его доклады о реализации министерством основных профильных программ, в том числе капремонта школ.

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Отдельное внимание Кравцов уделил ремонту школы имени Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад и переоборудованной по современным стандартам.

"[Сейчас она выглядит] совсем по-другому", - прокомментировал Путин.