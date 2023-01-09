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19 минут назад

В Кремле ответили на заявление о «корейском сценарии» для Украины

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» заявления о планах России урегулировать украинский кризис по «корейскому сценарию». Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на заявление о «корейском сценарии» для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Москва якобы планирует предложить разделение Украины по «корейскому сценарию».

«Так называемая условная «38 параллель» [неофициальное название границы Северной и Южной Кореи - прим.ред.] - вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», - заявил Данилов.

Также секретарь СНБО утверждал, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры с бывшими европейскими лидерами и «через них передает месседжи» об устраивающих Россию условиях.

«Оно [утверждение Данилова - прим.ред.] несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка», - так ответил на это Песков.

Политика,Алексей Данилов,Дмитрий Козак,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,
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