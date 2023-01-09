В Кремле рассказали о глубоких разногласиях Макрона и Путина

Поставки Францией колесных танков Украине способны продлить страдания украинского народа, но не изменят ситуацию по достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны", - сказал Песков.

Видео дня

При этом, отметил он, вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. "Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки, они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - указал Песков.

Говоря о поставках французских танков, он подчеркнул, что Парижу хорошо известна точка зрения Москвы.

При этом представитель Кремля добавил, что в свое время контакты президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона были полезны.

"Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", - заявил пресс-секретарь.