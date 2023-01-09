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12 минут назад

В Кремле прокомментировали сообщения об амнистии бойцов «Вагнера»

Алиса Селезнёва

Заключенные в России могут быть помилованы только при выполнении определенных процедур, прописанных в законодательстве, а также при наличии указа президента. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле прокомментировали сообщения об амнистии бойцов «Вагнера»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первая группа бойцов «Вагнера» - бывших заключенных завершила полугодовой контракт и получила помилование.

Официальный представитель Кремля, комментируя эти сообщения, напомнил, что «любое помилование возможно только в строгом соответствии с законом».

«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента, с точки зрения законодательства [есть] определенная процедура, которая начинается в самих местах (…) [содержания] заключенных, документальная процедура, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, и финализируется указом президента», - пояснил Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить случаи помилования бывших заключенных - бойцов «Вагнера».

Пригожин оценил идею США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Напомним, что ранее Депутаты Европарламента ранее призвали Совет ЕС внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, как и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы». В свою очередь компания «Конкорд», созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, решила отправить в Европарламент кувалду, упакованную в футляр для скрипки.

Политика,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,Европарламент,Совет Европы,
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