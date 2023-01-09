В Кремле прокомментировали сообщения об амнистии бойцов «Вагнера»

Заключенные в России могут быть помилованы только при выполнении определенных процедур, прописанных в законодательстве, а также при наличии указа президента. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первая группа бойцов «Вагнера» - бывших заключенных завершила полугодовой контракт и получила помилование.

Официальный представитель Кремля, комментируя эти сообщения, напомнил, что «любое помилование возможно только в строгом соответствии с законом».

«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента, с точки зрения законодательства [есть] определенная процедура, которая начинается в самих местах (…) [содержания] заключенных, документальная процедура, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, и финализируется указом президента», - пояснил Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить случаи помилования бывших заключенных - бойцов «Вагнера».