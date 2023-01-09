В Кремле объяснили внесение законопроекта о денонсации конвенции о коррупции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не отразится негативным образом на борьбе с коррупционерами внутри страны, передает «Интерфакс».

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Кроме того, как указал представитель Кремля, данный шаг не повлияет на международное сотрудничество.

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал - внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», - подчеркнул Песков.

Сегодня в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Данная Конвенция была подписана 27 января 1999 года.