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30 минут назад

В Кремле объяснили внесение законопроекта о денонсации конвенции о коррупции

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не отразится негативным образом на борьбе с коррупционерами внутри страны, передает «Интерфакс».

В Кремле объяснили внесение законопроекта о денонсации конвенции о коррупции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, как указал представитель Кремля, данный шаг не повлияет на международное сотрудничество.

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал - внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», - подчеркнул Песков.

Сегодня в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Данная Конвенция была подписана 27 января 1999 года.

Данный шаг связан с тем, что комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Согласно документу, денонсация Российской Федерацией Конвенции не подразумевает дополнительных расходов из федерального бюджета.

Политика,Дмитрий Песков,Совет Европы,Госдума,
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