Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать значения слухам о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизации являются официальные российские власти во главе с президентом.

Напомним, что частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении — в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.