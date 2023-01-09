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43 минуты назад

Песков призвал не придавать значение данным из Telegram-каналов о новой волне мобилизации

Вечерняя Москваиещё 2

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянам не стоит придавать значение сообщениям Telegram-каналов о планах объявить в России новую волну частичной мобилизации. Об этом он заявил в понедельник, 9 января.

Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам пресс-секретаря президента России, первоисточником в данном случае является власть.

4 января депутат комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев заявил, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По мнению Гурулева, проводить новую волну мобилизации в ближайшие полгода будет просто неэффективно.

Что такое мобилизация простыми словами

21 декабря прошла итоговая коллегия Министерства обороны Российской Федерации. В рамках встречи глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу объяснил трудности, которые возникли при проведении частичной мобилизации. По его словам, подобные мероприятия не проходили в стране со времен Великой Отечественной войны, что повлекло ряд проблем и ошибок.

Политика,Андрей Гурулев,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Минобороны России,Госдума,
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