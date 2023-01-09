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49 минут назад

Клишас считает, что кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции

ТАСС

Государственный переворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса ни в Бразилии, ни в любой другой стране. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас: кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Политический кризис в Бразилии должен быть разрешен в рамках конституции страны. Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в 2014 году Запад поддержал госпереворот и захват правительственных зданий на Украине, "что и привело к гражданской войне и ее фактическому распаду".

Политика,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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