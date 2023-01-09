В Крыму ответили на заявления Киева о «планах» РФ отказаться от полуострова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявления из Киева о якобы готовности России оставить полуостров, передает РИА Новости.

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Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут с Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

Крючков подчеркнул, что Подоляк «в жизни не сделал хорошего» для Украины, поэтому он может «нести только ахинею».

«Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо», — высказал мнение советник главы Крыма.

Политик считает, что сейчас киевским властям нужны информационные поводы, которые помогли бы отвлечь украинцев от проблем в стране с электричеством, от холода в квартирах.