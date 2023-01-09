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52 минуты назад

Советник Аксенова Крючков назвал ахинеей заявление Киева о якобы готовности РФ оставить Крым

Газета.Ruиещё 1

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал ахинеей заявления из Киева о якобы готовности России оставить полуостров, передает РИА Новости.

В Крыму ответили на заявления Киева о «планах» РФ отказаться от полуострова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут с Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

Крючков подчеркнул, что Подоляк «в жизни не сделал хорошего» для Украины, поэтому он может «нести только ахинею».

«Это новый класс управленцев (Владимира) Зеленского, которые уничтожая свой народ, рассказывают при этом, что все будет хорошо», — высказал мнение советник главы Крыма.

Политик считает, что сейчас киевским властям нужны информационные поводы, которые помогли бы отвлечь украинцев от проблем в стране с электричеством, от холода в квартирах.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика,Михаил Подоляк,Олег Крючков,Владимир Зеленский,
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