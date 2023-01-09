Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД в понедельник, 9 января.

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—Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в тексте документа.

До этого правительство России одобрило предложение об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, глава российского государства подписал закон, обязывающий всех региональных чиновников сообщать в прокуратуру о попытках склонения их к коррупции.