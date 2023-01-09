Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Россия должна остаться членом ОБСЕ, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. Такое мнение она высказала в интервью немецкому изданию Welt.
«Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид.
Она обратила внимание, что вести дипломатические отношения — не значит делать друг другу комплименты.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада используют ОБСЕ как инструмент достижения своих интересов. По его мнению, ОБСЕ превратилась в арену «пропагандистских баталий», передает телеканал 360. Глава МИД РФ также отметил, что на снижение результативности работы ОБСЕ сильно повлияла Польша.