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58 минут назад

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Ura.Ru

Россия должна остаться членом ОБСЕ, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. Такое мнение она высказала в интервью немецкому изданию Welt.

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации
Фото: OSCEOSCE

«Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид.

Она обратила внимание, что вести дипломатические отношения — не значит делать друг другу комплименты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада используют ОБСЕ как инструмент достижения своих интересов. По его мнению, ОБСЕ превратилась в арену «пропагандистских баталий», передает телеканал 360. Глава МИД РФ также отметил, что на снижение результативности работы ОБСЕ сильно повлияла Польша.

Политика,Хельга Шмид,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,Телеканал "360° Подмосковье",
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