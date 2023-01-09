В ГД предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

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Речь идет об авианосце «Варяг», который перешел Украине по договору о разделе Черноморского флота СССР, а затем был продан КНР для переоборудования в казино.

По словам парламентария, судно должно было стать одним из главным в Советском Союзе, однако Киев предпочел «продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — призвал Каргинов.