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43 минуты назад

«Их устраивает деловой климат»: Володин назвал процент оставшихся в России иностранных компаний

Вечерняя Москваиещё 2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9 процента иностранных компаний остались в России. Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 9 января.

Володин назвал процент оставшихся в России иностранных компаний
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат, — отметил Володин.

По его словам, те бренды, которые приняли решение уйти из РФ, терпят миллиардные издержки.

Володин также рассказал, что российские компании продолжают заполнять освободившиеся ниши и наращивать объемы. Так, например, рост показало производство одежды (плюс 42 процента) и лекарств (плюс 15 процентов).

По словам спикера Думы, в РФ важно создать такие условия, чтобы бизнес был национально ориентирован. Так, в 2022 году в России приняли закон, запрещающий выдачу лицензий на разработку недр нефти иностранным компаниям. Кроме того, запрет ввели на иностранное участие в концессиях, которые связаны с индустрией транспорта, подытожил Володин.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

До этого французский экспат Александр, который на протяжении 20 лет работает в России, заявил, что большая часть россиян не ощущает на себе эффект от санкций. По его словам, 85 процентов граждан РФ потребляют отечественные продукты. В свою очередь средний класс и жители больших городов лишь немного изменили привычную для них структуру потребления.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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