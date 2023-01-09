Володин назвал процент оставшихся в России иностранных компаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9 процента иностранных компаний остались в России. Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 9 января.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат, — отметил Володин.

По его словам, те бренды, которые приняли решение уйти из РФ, терпят миллиардные издержки.

Володин также рассказал, что российские компании продолжают заполнять освободившиеся ниши и наращивать объемы. Так, например, рост показало производство одежды (плюс 42 процента) и лекарств (плюс 15 процентов).

По словам спикера Думы, в РФ важно создать такие условия, чтобы бизнес был национально ориентирован. Так, в 2022 году в России приняли закон, запрещающий выдачу лицензий на разработку недр нефти иностранным компаниям. Кроме того, запрет ввели на иностранное участие в концессиях, которые связаны с индустрией транспорта, подытожил Володин.