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20 минут назад

В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине
Фото: 

По мнению парламентария, теперь российские военнослужащие действуют эффективнее.

«Армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал Гурулев.

Депутат отметил, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Украины. Кроме того, по его словам, на изменения повлияла проведенная в России частичная мобилизация.

Помимо этого были созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий на Украине, добавил Гурулев.

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Ранее депутат сообщил об отсутствии предпосылок для новой мобилизации в России. По данным Гурулева, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

Политика,СВО,Андрей Гурулев,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
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