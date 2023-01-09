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22 минуты назад

Раскрыты планы Путина на 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в середине января посетит родной Санкт-Петербург и Ленинградскую область и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы. Планы главы государства раскрыли источники «Ведомостей».

Раскрыты планы Путина на 80-летие прорыва блокады Ленинграда
Фото: ТАССТАСС

По их информации, власти регионов готовятся к визиту президента. На 18 января запланировано зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости.

Кроме того, мероприятия запланированы в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти с участием «актива общественных организаций ветеранов и блокадников», а также в Государственном мемориальном музее обороны и блокады, где пройдет молодежная патриотическая акция с элементами исторической реконструкции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Ранее Песков, комментируя сообщения о готовящейся встрече Путина с лидерами думских фракций сообщил, что такие встречи проводятся регулярно, о сроках новой будет сообщено своевременно. В последний раз такая встреча состоялась в Екатерининском зале Кремля 7 июля 2022 года.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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