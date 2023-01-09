Клишас оценил возможность применения в России «правил военного времени»

Ранее Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале указал, что с покинувшими страну жителями России, которые не поддерживают действия Москвы на Украине и желают ей поражения, следует поступать в соответствии с законом. В том случае, если закон «не работает», необходимо прибегать к «правилам военного времени».

«Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону», — написал он.

Комментарии ряда политических лиц о предательстве появились после того, как артист Артур Смольянинов заявил, что принял бы участие в боевых действиях на Украине только на стороне Киева. Он подчеркнул, что ему «наплевать» на Россию, даже если по итогу от нее останется одна область, а все остальное «превратится в радиоактивный пепел».