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33 минуты назад

Клишас ответил на слова Медведева о «правилах военного времени»

Елена Прошина

Государственная Дума пока не приняла законы военного времени, а президент России Владимир Путин не подписал их, поэтому действовать в отношении покинувших страну граждан России следует в рамках действующего законодательства. Такое заявление сделал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, пишет РИА Новости.

Клишас оценил возможность применения в России «правил военного времени»
Фото: ТАССТАСС

Ранее Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале указал, что с покинувшими страну жителями России, которые не поддерживают действия Москвы на Украине и желают ей поражения, следует поступать в соответствии с законом. В том случае, если закон «не работает», необходимо прибегать к «правилам военного времени».

Медведев счел возможным действовать по «правилам военного времени»

Андрей Клишас в своем Telegram-канале отметил, что в таких случаях нужно руководствоваться исключительно законодательством и конституцией РФ.

«Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону», — написал он.

Комментарии ряда политических лиц о предательстве появились после того, как артист Артур Смольянинов заявил, что принял бы участие в боевых действиях на Украине только на стороне Киева. Он подчеркнул, что ему «наплевать» на Россию, даже если по итогу от нее останется одна область, а все остальное «превратится в радиоактивный пепел».

Политика,Андрей Клишас,Артур Смольянинов,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Госдума,Совет безопасности РФ,
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