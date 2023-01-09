Посольство России обратилось к соотечественникам в Бразилиа

Посольство России в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и находящимся в Бразилиа гражданам России "ограничить выход в город и избегать скоплений людей" в связи с массовыми беспорядками. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

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"Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей", - сказал дипломат, подчеркнув, что обстановка в городе остается сложной.

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На данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших соотечественниках, а также запросов о помощи от них, добавил посол.

Здание российской дипмиссии в Бразилиа расположено недалеко от проспекта министерств и площади Трех властей, где развернулись основные беспорядки. По словам дипломата, находящиеся в посольстве слышали взрывы светошумовых гранат, которые сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих.

"Слышно было повсеместно, и оптимизма это не вызывало", - добавил Лабецкий.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в воскресенье в столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента) в Бразилиа. На кадрах, транслируемых местными СМИ, видно, как толпы манифестантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде, выйдя в центр города, бьют стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, являющемся рабочей резиденцией главы государства. Проникая внутрь, они совершали там акты вандализма, ломали и выносили мебель.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. По данным телеканала, полиция применила слезоточивый газ. Сторонники Болсонару вооружены палками и забрасывают стражей порядка камнями, известно об их нападении на сотрудника конной полиции. По данным государственного агентства Аженсия Бразил, в акциях протеста по состоянию на 14:00 по местному времени (20:00 мск) приняли участие около 5 тыс. человек.