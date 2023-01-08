Милорад Додик наградил Владимира Путина высшей наградой Республики Сербской

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил президента России Владимира Путина высшей награды республики - ордена "За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской" - за вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества. Об этом в воскресенье сообщил телеканал РТРС.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов выразил признательность от имени Путина за оказанную честь.

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"Эта награда является подтверждением стратегического характера взаимоотношений, направленных на укрепление дружбы наших братских народов", - подчеркнул российский дипломат.

Орден будет вручен российскому президенту при первой официальной встрече двух лидеров.

"Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение", - отметил Додик.

Награждение состоялось в рамках празднования дня Республики Сербской, отмечаемого 9 января. В воскресенье Республика Сербская отмечает 31-ю годовщину с момента своего образования. 9 января 1992 года состоялось первое заседание парламента сербского народа Боснии и Герцеговины. В 2016 году мусульманская часть страны попыталась запретить празднование, после чего руководство Республики Сербской вынесло вопрос на референдум. По его итогам абсолютное большинство боснийских сербов поддержало празднование Дня Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.