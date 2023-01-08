Клишас предложил игнорирующим конституцию политикам покинуть органы власти

В воскресенье депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов в своем Telegram-канале призвал задуматься над возможностью лишения россиян гражданства, что противоречит Конституции РФ. По его мнению, руководству страны нужно решить, необходимо ли "продолжать играть по правилам". Парламентарий полагает, что для уехавших из страны критиков специальной военной операции на Украине "нужно придумать целый комплекс ограничительных мер", в частности им можно было бы запретить въезд в Россию "лет на 20 и поразить их в правах на этот же срок".