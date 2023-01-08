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39 минут назад

Дипломат заявил о потере влиянии стран Запада на Африку

ТК «Звезда»иещё 2

В отношениях африканских и западных стран появилась новая тенденция: Запад теряет влияние над странами Африки, которые теперь могут «дышать свободно». О преодолении постколониального синдрома посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай заявил в интервью РИА Новости.

Дипломат заявил о потере влиянии стран Запада на Африку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», - отметил посол.

По мнению африканского дипломата сложнее всего покончить с колониальной зависимостью бывшим французским колониям.

«Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше», - подчеркнул дипломат.

Эритрейский посол считает, что у стран Африки есть хорошие перспективы, в том числе в обретении независимости от западной банковской системы. Сейчас большая часть африканских вкладов находится в банках во Франции, потому что «африканские страны заставили так сделать во время получения независимости». Но дипломат выразил уверенность, что «следующее поколение не будет с этим соглашаться».

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