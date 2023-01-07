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33 минуты назад

Курский губернатор разозлился на депутата, который хвастался отдыхом в Мексике

Ura.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт разозлился на депутата Курской областной Думы Максима Васильева из-за видео, на котором депутат хвастается своим отдыхом в Мексике. Свою реакцию глава региона опубликовал в Telegram.

Курский губернатор разозлился на депутата, который хвастался отдыхом в Мексике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев», — написал Роман Старовойт. Он также отметил, что такое поведение неуместно. «И да, я очень зол», — заключил политик.

Также глава области заявил, что ему очень интересно, как на эту выходку отреагирует жена Васильева — депутат «Единой России». Старовойт выразил надежду, что она обязательно поднимет эту тему на комиссии организационно-кадровой работы партии.

Политика,Максим Васильев,Роман Старовойт,Единая Россия,Госдума,
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