Курский губернатор разозлился на депутата, который хвастался отдыхом в Мексике

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев», — написал Роман Старовойт. Он также отметил, что такое поведение неуместно. «И да, я очень зол», — заключил политик.