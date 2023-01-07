В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
35 минут назад

Мирошник заявил, что Украина платит своей кровью по договору с НАТО

ТАСС

Украина платит кровью по договору с НАТО, сказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Он прокомментировал в субботу высказывания украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что украинцы проливают кровь, выполняя "миссию НАТО".

Мирошник: Украина платит своей кровью по договору с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО - они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что слова Резникова не означают его готовности проливать собственную кровь, речь идет только о крови украинских военных на передовой.

"Он [Резников], конечно же, не имеет в виду свою кровь! Он проливает и готов проливать только вашу кровь, отмобилизованные и загнанные на передок украинцы! Вашу кровь давно посчитали и внесли в договор!" - подчеркнул Мирошник.

В интервью украинскому телеканалу "1+1" Резников заявил:

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня без потери их крови, с потерей нашей крови! Поэтому для них [стран НАТО] нужно тратить их оружие".

Мирошник: Запад найдет, на кого «перевесить» выдаваемые Украине кредиты

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя в беседе с ТАСС высказывания Резникова, сказал, что представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов своего народа.

Политика,Родион Мирошник,Алексей Резников,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители