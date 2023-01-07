Захарова назвала сатанизмом решение Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Напомним, что ранее украинское издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства 13 священников УПЦ.
«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — прокомментировала Захарова новость.
Напомним, что в последние месяцы украинские власти активизировали действия против УПЦ. С ноября Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, а нескольким иерархам уже предъявили обвинения в госизмене и подрывной деятельности.
Также 1 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое направлено на запрет работы УПЦ. Указом он поручил внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в РФ», а также обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.