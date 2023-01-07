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10 минут назад

«Киев поставил интересы НАТО выше украинских, предав свой народ»

Никита Бородкин

Представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов собственного народа, что является предательством в отношении граждан Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавнее высказывание министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Киев поставил интересы НАТО выше украинских, предав свой народ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в интервью Резников заявил, что Украина выполняет «миссию НАТО», из-за чего украинцам требуется больше оружия. По его словам, западные политики уверены, что Украина словно щит «прикрывает весь цивилизованный мир».

Слуцкий назвал это крайне сомнительным достижением, добавив, что у украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они быть «живым щитом» для интересов НАТО.

«Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?» — задался вопросом Слуцкий.

Слуцкий рассказал, кто в США может повлиять на украинский конфликт

Политик также отметил, что сейчас в Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше собственных, что является настоящим предательством своего же народа.

Политика,Алексей Резников,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,ЛДПР,
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