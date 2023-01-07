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18 минут назад

Слуцкий рассказал, кто в США может повлиять на украинский конфликт

Никита Бородкин

У республиканцев появилась возможность повлиять на завершение конфликта на Украине после избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий рассказал, кто в США может повлиять на украинский конфликт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в ночь на субботу, 7 января, члены палаты представителей конгресса США избрали Маккарти новым спикером. Таким образом завершились длившиеся четыре дня дебаты, которые не позволяли палате приступить к работе в новом составе.

Слуцкий считает, что избрание Маккарти стало окончанием парламентского кризиса в США. Республиканцы, которые сейчас имеют большинство в Палате представителей и «своего» спикера, могут повлиять на завершение не только украинского, но и «уже более масштабного конфликта».

Политик напомнил, что ранее Маккарти заявлял о планах усилить контроль за военными расходами США, в том числе и за помощью Украине.

«Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги… Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии. У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Депутат добавил, что сейчас Вашингтон по сути использует деньги налогоплательщиков для спонсирования Киева, однако довольных таким положением дел становится с каждым днем все меньше.

Политика,Кевин Маккарти,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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