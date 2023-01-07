Слуцкий рассказал, кто в США может повлиять на украинский конфликт

«Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги… Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии. У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов», — подчеркнул лидер ЛДПР.